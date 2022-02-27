Союзники НАТО усиливают поддержку Украины.
Об этом говорится в Facebook Альянса.
В рамках сотрудничества Украина получит пушки, боеприпасы и ракеты, включая средства противовоздушной обороны и противотанкового оборудования. Некоторую помощь уже прислали, а некоторую еще согласовывают.
В частности, Италия готовит финансовую поддержку, а Испания гуманитарную помощь. В то же время Турция углубляет оборонные связи с украинскими партнерами.
Оборонную помощь Украине готовы предоставить Бельгия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Литва, Латвия, Нидерланды, Польша, Словакия, Великобритания и США.
"НАТО уже много лет оказывает поддержку, чтобы украинцы могли себя защитить. Мы будем продолжать это делать и призывать других сделать то же самое", - говорится в заявлении.