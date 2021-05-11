Главой «Союза добровольцев Донбасса» является «экс-председатель правительства ДНР» Александр Бородай.

Российские боевики из «Союза добровольцев Донбасса» примут участие в выборах в Госдуму от партии власти «Единой России».Читайте такжеСобирал информацию о военных: СБУ задержала боевика "ДНР" (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в Ростове-на-Дону «Единая Россия» и «Союз добровольцев Донбасса» заключили соглашение о сотрудничестве.

«Мы договорились о том, что «Единая Россия» представляет возможность для участия широкого круга общественных организаций и объединений в этом избирательном цикле принять участие на предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, региональных, городских парламентов. Это широкая «воронка», и на сегодняшний день порядка 50% кандидатов как раз представляют волонтерские, добровольческие организации, одной из которых как раз и является «Союз добровольцев Донбасса», - сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, цели и задачи «Единой России» и «Союза добровольцев Донбасса» совпадают – «это сохранение русского мира, русского языка и русского генетического кода».

Как известно, главой «Союза добровольцев Донбасса» является «экс-председатель правительства ДНР» Александр Бородай.

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Автор: Роман Цимбалюк