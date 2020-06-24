Без масок и дистанции: оккупанты в Донецке на фоне пандемии согнали людей на парад (фото)
Террористическая группировка «ДНР» проводит в Донецке военный парад по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне. По примеру России мероприятие было перенесено с 9 мая на 24 июня в связи с эпидемией коронавируса.
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Как передают «Новости Донбасса», при этом число заболевших в ОРДО по-прежнему растет: вчера «ДНР» подтвердила 26 новых случаев заболевания за сутки. Всего на лечении остается 676 человек.
Несмотря на это, на параде присутствуют зрители: люди стоят на «площади Ленина» и вдоль «улицы Артема». Собравшиеся не соблюдают социальную дистанцию, большинство из них без масок.
Кроме того, на параде присутствуют ветераны Второй мировой войны: их рассадили на трибуне без соблюдения дистанции. Некоторые из них также без масок.
Как минимум интернет-трансляция парада, которую ведет телеканал боевиков «Оплот», сопровождается неполадками: картинка «тормозит». Особенно это часто происходило в первой части парада.
По центральной улице Донецка прошли члены незаконных вооруженных формирований и проехала военная техника. В «ДНР» говорили, что участники парада сдали тесты на коронавирус.
Часть вооружения была времен Второй мировой войны. Проехала также военная техника, которую «ДНР» использует в боях против украинской армии. В частности, это танки, артиллерийские системы, и ракетные пусковые установки.
Многие образцы вооружения подпадают под запрет ОБСЕ и находятся в центре города, нарушая Минские соглашения. Об этом наблюдатели миссии сообщали во время парадов и в предыдущие годы. На мероприятии также присутствует руководство оккупационной группировки «ДНР». Некоторые командиры боевиков надели военную форму Красной армии.
Как и в прошлом году, начальник службы охраны Пушилина пришел в форме НКВД.
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