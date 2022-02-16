Накануне об обмене военными атташе договорились министр обороны Украины и Беларуси.

Военный атташе Беларуси следит за военными учениями украинских военных на Ривненщине. В то же время украинский военный атташе вернулся из Беларуси, где наблюдал за совместными маневрами россиян и белорусов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По данным журналистов, белорусский военный атташе находится в Ровенской области. Туда же прибыл президент Владимир Зеленский.

Полигон расположен в 85 км от границы с Беларусью. Во время учений украинские военные применили оружие, предоставленное Украине союзниками, в частности противотанковые гранатометы NLAW, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое вооружение.

Чтобы предотвратить провокации, все стрельбы происходили в противоположную границе сторону. Представитель Беларуси не давал комментариев. В то же время ВСУ призвали украинцев спать спокойно, ведь готовы к любым агрессивным действиям.

Военные учения в Беларуси

Как сообщал УНИАН, 10 февраля в Беларуси начались совместные российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022", которые продлятся до 20 февраля.

3 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия под предлогом учений перебросила в Беларусь наибольшее количество сил со времен "холодной войны".

8 февраля в Вооруженных силах Украины начались командно-штабные учения "Метель-2022" по управлению группировками войск (сил) во время ведения боевых действий, которые продлятся до 20 февраля.

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