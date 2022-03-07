Попытки организовать "зеленый коридор" для гражданских провалились из-за обстрелов мест эвакуации со стороны врага.

Командир полка "Азов", майор Денис Прокопенко рассказал о ситуации в Мариуполе и призвал мировое сообщество помочь остановить гуманитарную катастрофу в городе.

Соответствующее обращение обнародовала пресс-служба Национального корпуса.

"Враг нарушает правила войны, обстреливая гражданских людей и разрушая инфраструктуру города. Действия врага фактически являются геноцидом жителей Мариуполя. Попытки организовать "зеленый коридор" для гражданских провалились из-за обстрелов мест эвакуации со стороны врага", – сообщил Прокопенко.

По его словам, если небо над Украиной не будет закрыто, то невозможно будет обеспечить поставки еды, воды, лекарств в город и эвакуировать людей.

"Мы выполняем свой долг военных, наши воины мужественно борются, но сейчас мы обращаемся к мировому сообществу и гуманитарным миссиям, которые были созданы именно для решения таких гуманитарных катастроф, которая есть в Мариуполе. Сейчас время для немедленных действий, затягивания может стоить новых и новых человеческих жертв. Призываем закрыть небо над Украиной, предоставить современное оружие и организовать гуманитарную помощь для гражданских людей в Мариуполе. В этот исторический момент должны остановить агрессора вместе", – заявил Прокопенко.

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