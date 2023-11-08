Недавно журналисты опубликовали расследование относительно деятельности медиаимперии пророссийских сил, которая действует на территории Украины во время войны.

А именно одного из одиозных бизнесменов, соратника и партнера Виктора Медведчука-Вадима Столара.

Военный в своем обращении к СБУ напоминает, что еще до полномасштабного вторжения они как добровольцы выходили на митинги по запрету деятельности партии Столара-Медведчука. Партии, которая привела к полномасштабному вторжению орды Путина в Украину. Медведчука обменяли, и он сидит в Москве и все думает, как поставить Украину на колени через таких партнеров, как Вадим Столар, который сделал ребрендинг своей медиаимперии, поделал какие-то новые а-ля "проекты по расследованиям", водит туда пророссийских политтехнологов, которые по методичке Кремля рассказывают о "страшной коррупции, "хищениях" и прочем.

А цель одна-заставить весь мир отвернуться от Украины, чтобы Путин поставил Украину на колени. Также Вадим Столар финансирует одиозных бизнесменов, таких, как Максим Микитась.

Кстати, как ни странно, компании этих засланных "казачков", судя по материалам журналистов, строят стратегическую электростанцию и получают средства от "Укргидроэнерго", и занимаются рейдерскими захватами стратегических предприятий, как" Киевметрострой", финансируя адвокатов и подкупая суды.

Им нужен доступ к подземным станциям, нужно иметь карты и знать схемы электрификации для того, чтобы эти данные передать Медведчуку, а тот дальше уже будет использовать их для Путина, чтобы наносить удары по энергетике в Украине.

Поэтому СБУ, по мнению военного, должна немедленно прекратить деятельность такого коллаборанта, как Вадим Столар, партии ОПЗЖ во всех ее названиях, и разобраться с компаниями, которые есть в собственности Столара-Медведчука и их сторонников. Также надо заняться судьями, которые за взятки помогают им отбирать имущество украинцев, продавая честь за деньги. Журналистам не нужно продаваться путинским друзьям. И надо обратить внимание на так называемую "помощь" от фонда Столара, которую нужно еще проверять, что он и с какой целью передает. Возможно, чтобы знать, где находятся украинские Вооруженные силы.