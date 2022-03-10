И как это получилось во времена суровых санкций?

Развитые государства мира начали вводить санкции против Российской Федерации с самого начала ее вторжения в Украину. Например, недавно Великобритания ввела еще один пакет ограничений для олигархов из РФ. Однако недавно поступили не самые приятные новости. Оказывается, не все санкции соблюдаются. В Сеть попало видео с рассказом от польского водителя. Он сообщил, что через польско-белорусскую границу проезжают десятки и сотни фур с продукцией. Транспорт едет с Германии в Россию и перевозит разнообразную продукцию.

Вот что рассказал мужчина на видео ниже: "Дамы и господа, смотрите. Пересечение границы "Кукурика", на котором стоят большие очереди грузовиков на российской и белоруской регистрациях. На вопросы к водителям, что они везут, они отвечают: "Военная тайна". И не отвечают прямо. Еда, лекарства, оборудование, запчасти… То есть к нашим врагам, против которых борется весь мир, едут товары из Европы. Спросил: "Где был загружен товар?" Ответ был: "В Германии".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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