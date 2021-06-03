Роман Кубышкин получил ранение 22 января 2015 года под Песками.

Умер доброволец "Правого сектора" Роман Кубышкин, который получил ранение 22 января 2015 года под Песками.

Об этом сообщает «Повернись живим» в Facebook.

"В тот день, в свой законный выходной, Роман напросился на позиции. Во время обстрела в блиндаж попали два снаряда. Пятеро бойцов получили ранения. Двое - погибли на месте. Романа считали "двухсотым", потому что вместо головы у мужчины было сплошное месиво. Командир в больнице узнал его только по личным вещам», - рассказывает трагическую историю Романа благотворительный фонд.

После ранения у Романа отсутствовала часть головного мозга, из-за чего он все это время был в тяжелом состоянии.

«Неоднократно за его жизнь боролись лучшие врачи. Но он жил», - подчеркнули в фонде.

Сердце Романа остановилось 2 июня.

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Автор: Денис Прядко