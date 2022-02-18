Чиновники не располагают никакой информацией о запланированном развертывании пунктов временного размещения для беженцев.

В администрации губернатора Ростовской области ничего не знают об эвакуации в города жителей ОРДО, о чем сегодня заявлял главарь террористов "ЛНР" Денис Пушилин.

Об этом в комментарии Znak.com сообщила пресс-служба администрации.

Чиновники не располагают никакой информацией о запланированном развертывании пунктов временного размещения для беженцев. О "решении" террористов узнали из новостей.

В пограничном управлении ФСБ по Ростовской области журналистам не стали комментировать заявления Пушилина. В региональном управлении МЧС сказали, что такими вопросами занимаются органы местного самоуправления.

Новость дополняется…