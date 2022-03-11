Условия перевозки не соответствуют никаким правилам безопасности, что чревато взрывами с многочисленными жертвами.

Власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет по своей железной дороге.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в своем Facebook.

При этом, условия перевозки не соответствуют никаким правилам безопасности, что чревато взрывами с многочисленными жертвами.

В частности, в полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозятся:

главные части ракет "Точка-У,

реактивные снаряды РСЗО "Град",

реактивные снаряды "Смерч";

квазибалистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и др.

Также сообщается, что кроме опасности сдетонирования, есть реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны белорусских патриотов, оппозиционных действующей власти.

В этих условиях работники локомотивных бригад массово отказываются работать.

"Белорусское общество должно требовать от властей запрета передвижения по территории СБ воинских эшелонов с техникой. Те, кто перевозят российские боеприпасы, также становятся участниками преступления", - отметили в ЦПД.

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