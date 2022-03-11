Власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет по своей железной дороге.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в своем Facebook.
При этом, условия перевозки не соответствуют никаким правилам безопасности, что чревато взрывами с многочисленными жертвами.
В частности, в полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозятся:
- главные части ракет "Точка-У,
- реактивные снаряды РСЗО "Град",
- реактивные снаряды "Смерч";
- квазибалистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и др.
Также сообщается, что кроме опасности сдетонирования, есть реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны белорусских патриотов, оппозиционных действующей власти.
В этих условиях работники локомотивных бригад массово отказываются работать.
"Белорусское общество должно требовать от властей запрета передвижения по территории СБ воинских эшелонов с техникой. Те, кто перевозят российские боеприпасы, также становятся участниками преступления", - отметили в ЦПД.