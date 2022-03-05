Олимпийский чемпион, народный депутат Жан Беленюк рассказал фолловерам о забавном случае на блокпосте в Киеве.
Эту историю Беленюк рассказал в Instagram.
"Только что еду по городу, подъезжаю к блокпосту. Двое парней стоят. Ну, я им помахал. Вижу, один из них начинает мне что-то говорить. Я опускаю стекло и говорю: "Что нужно?". А он мне говорит: "Есть такой анекдот: "Сынок, я и так вижу, что ты не москаль", - с улыбкой поделился Беленюк.
Начаты десятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, бегут, оставляя на Украинской земле вооружение и технику.
Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников, но и обычные невооруженные люди, демонстрируя оккупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологической поражения.