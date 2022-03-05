Олимпийский чемпион отметил, что защитники повеселили его анекдотом.

Олимпийский чемпион, народный депутат Жан Беленюк рассказал фолловерам о забавном случае на блокпосте в Киеве.

Эту историю Беленюк рассказал в Instagram.

"Только что еду по городу, подъезжаю к блокпосту. Двое парней стоят. Ну, я им помахал. Вижу, один из них начинает мне что-то говорить. Я опускаю стекло и говорю: "Что нужно?". А он мне говорит: "Есть такой анекдот: "Сынок, я и так вижу, что ты не москаль", - с улыбкой поделился Беленюк.

Начаты десятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, бегут, оставляя на Украинской земле вооружение и технику.

Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников, но и обычные невооруженные люди, демонстрируя оккупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологической поражения.

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