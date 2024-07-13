Киричевський зазначив, що не варто панікувати, що окупанти тотально перейдуть до пуску "Калібрів" із Каспійського моря.

Військовий експерт Іван Киричевський заявив, що пуски ракет "Калібр" з корветів, які росіяни почали здійснювати з акваторії Каспійського моря, дуже складно виявити радіолокаційними станціями

На його переконання, сам факт того, що росіяни можуть запускати ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95 та "Калібри" з тамтешніх корветів, є дуже небезпечним.

"Оскільки пуски ракет з корветів дуже складно виявити. Бомбардувальник летить на відносно великій висоті і його можна побачити загоризонтним локатором. Корвет, він, скажімо так, менш помітний у радіолокаційному плані. Відповідно, пуск виявити складніше. Втім, не варто думати, що росіяни масово перейдуть на пуски ракет "Калібр" з Каспійського моря, але це вказує на те, що вони змінюють заходи своїх дій по обстрілу України", - пояснив експерт у етері Еспресо.

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Киричевський каже, що росіяни можуть виробляти до 30 ракет "Калібр" щомісяця.

"Росіяни вже понад рік вже стабільно можуть виробляти 25-30 ракет "Калібр" щомісяця. І тут мова не йде про те, що вони начебто не могли ці ракети завантажити на кораблі, тому й обстріли цими типами ракет були не часто. Вони просто їх накопичували", - пояснив він.

Ракетні удари РФ по Україні

Командувач Повітряних сил Микола Олещук зазначив, що 8 липня близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.

Російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів, з яких 30 були збиті. Серед запущених ворогом ракет були: аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал"; 4 балістичні ракети "Іскандер-М"; крилата ракета 3М22 "Циркон"; 13 крилатих ракет Х-101; 14 крилатих ракет "Калібр"; 2 крилаті ракети Х-22; 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

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