Обстрелы уменьшились до самого низкого уровня: спецпосланник ОБСЕ призвала продолжать сохранять перемирие на Донбассе

В ОБСЕ призывают стороны подписать соглашение по 20 участкам разминирования на линии соприкосновения без дополнительных условий.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау призывает стороны продолжать прилагать все усилия для сохранения устойчивого и всеобъемлющего перемирия на Донбассе.

Как сообщает сайт ОБСЕ, об этом Грау заявила после очередных встреч ТКГ и ее рабочих подгрупп в формате видеоконференций.

Я призываю стороны и дальше прилагать все необходимые усилия для сохранения устойчивого и всеобъемлющего перемирия, - заявила Грау.

По ее словам, участники заседания ТКГ единогласно отметили, что меры по усилению режима прекращения огня, согласованные ими четыре недели назад, успешно действуют.

После вступления в силу мер 27 июня число нарушений режима прекращения огня сократилось до самого низкого уровня, когда-либо фиксированного Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. В зоне конфликта значительно улучшилась ситуация в сфере безопасности, что в свою очередь положительно отражается на жизни гражданского населения. Это лишний раз доказывает, что при наличии политической воли можно достичь конкретных результатов, - отметила Грау.

Также участники заседания рабочей подгруппы по безопасности занимались разработкой обновленного плана разминирования.

Они значительно приблизились к соглашению по 20 участкам разминирования, в том числе возле контрольных пунктов въезда-выезда. Я призываю участников заседания ТКГ подписать и выполнить это соглашение, не выдвигая дополнительных условий. Нельзя забывать о том, что речь идет о жизни людей, - отметила спецпредставниця ОБСЕ.

Экономическая рабочая подгруппа обсуждала текущие вопросы водоснабжения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также проблемы экологии, главное внимание уделяя экологическому состоянию угольных шахт по обе стороны линии соприкосновения.

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В центре дискуссий рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам было взаимное освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых. Все ответственные должны проявить добрую волю, чтобы прийти к скорейшему согласию по данному вопросу, - заявила Грау.

Участники в конструктивном духе обсудили технические возможности доставки гуманитарных грузов через линию соприкосновения в Луганской области.

Дискуссия политической рабочей подгруппы преимущественно была посвящена постановлению Верховной Рады Украины № 795-IX «О назначении очередных местных выборов в 2020 году». Я сожалею, что по этой причине участникам не удалось обсудить вопросы повестки дня, направленные на имплементацию Минских соглашений, - заявила Грау.

Накануне ТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе.

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Автор: Виталий Саенко