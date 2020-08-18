Раненым на Донбассе военным Сухопутных войск выплатят премии

Командующий Сухопутными войсками ВСУ решил поощрить тех солдат и офицеров, которые в этом году получили боевые ранения.

Солдаты и офицеры Сухопутных войск ВСУ, которые в этом году получили боевые ранения при защите территориальной целостности и независимости Украины, получат денежные премии.

Как сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ, они получат премии от 1 до 4 тыс. грн.

"Мы с глубоким уважением и искренней благодарностью склоняем головы перед подвигом воинов, потерявших жизни или здоровье, защищая независимость Украины. Следовательно, военнослужащие, которые во время выполнения боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей получили боевые ранения различной степени тяжести, получат денежные вознаграждения в размере от 1 до 4 тыс. грн", - сказал Сирский.

По данным пресс-службы, командующий посетил раненых в Центральном военном госпитале.

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Автор: Тамара Отовская