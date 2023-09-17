Сейчас каждые три месяца готовят по 10 тысяч пилотов дронов.

Количество дронов в Вооруженных силах Украины на сегодня ежемесячно растет как минимум вдвое. Об этом в эфире информационного телемарафона заявил председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь.

"По некоторым категориям мы увеличили производство за этот год в десятки раз, а по некоторым – даже в сотни раз. Если у нас было производство дронов в прошлом году в несколько десятков тысяч, то в этом году это уже сотни тысяч. Сейчас ежемесячно количество дронов в Вооруженных силах как минимум удваивается", - сказал он.

По его словам, за первые шесть месяцев текущего года было подготовлено 10 тысяч пилотов дронов. А на сегодня государство вышло на новый темп – каждые 10 тысяч пилотов дронов будут готовить за три месяца.

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Также он добавил, что проект "Армия дронов" на сегодня сотрудничает с 31 школой на территории Украины, подавляющее большинство людей, которые проходят там обучение, составляют военные – 95%, однако количество гражданских пилотов постоянно увеличивается.

Армия дронов

В начале июля 2022 года платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации заявили о совместном проекте "Армия дронов", который предусматривает системную закупку дронов, их ремонт и курс обучения пилотов.

В этом году из государственного бюджета на "Армию дронов" было выделено 40 млрд грн. В проекте государственного бюджета на 2024 год правительство запланировало 48 млрд грн на этот проект.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина к концу 2023 года увеличит производство дронов для армии более чем в 120 раз. По его словам, беспилотники будут собирать отечественные компании, но компоненты к ним будут импортные.

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