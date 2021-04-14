Вместо этого следователь вручил Виктории Котеленец новое подозрение - в участии в незаконном вооруженном формировании.

Прокуратура сняла обвинения с ветерана АТО Виктории Котеленец (позывной "Фортуна"), которую подозревали в жестоком обращении с украинскими военнопленными.

Об этом сообщил ее адвокат Виталий Цокур, пишет издание Ґраты.

Полиция подозревала Котеленец в том, что она якобы является женщиной, которая на так называемом "параде" в Донецке в 2014 году конвоировала украинских военнопленных и широко "засветилась" на фото.

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По словам адвоката, 12 апреля следователь вручил "Фортуне" новое подозрение. Теперь ее подозревают только в участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса). Более тяжелую статью - жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УК) - убрали из нового подозрения.

Адвокат назвал логичным то, что следствие отказалось от эпизода с "парадом". По его словам, ранее защита подала портретную экспертизу, которая подтверждает, что человек на фото с парада - это не Виктория Котеленец, а другая женщина - жительница Донецка Ольга Сухова.

"Мы заказали свою экспертизу, которая доказала, что на фотографии - не Виктория Котеленец, а конвоирка Ольга Сухова. Мы нашли свидетеля, который учился с Суховой и узнал на фото именно ее. Поэтому они и отказались от подозрения в жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением", - сказал Цокур.

Адвокат добавил, что, по его мнению, статья о жестоком обращении с пленными фигурировала в первом подозрении Котеленец, чтобы избрать ей максимальную меру пресечения - содержание в СИЗО без возможности выйти под залог.

Он также напомнил, что 19 января Печерский райсуд Киева арестовал Викторию Котеленец на два месяца - до 20 марта без права залога. 3 февраля Киевский апелляционный суд отменил это решение и отправил ее под домашний арест. 19 марта Печерский суд заменил круглосуточный домашний арест ночным.

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Что известно о дело против ветерана ДУК "Правый сектор" Виктории Котеленец

Котеленец, позывной "Фортуна" - ветеран ДУК "Правый сектор" и Украинской добровольческой армии. Служила в зоне АТО в 2015-2017 годах.

19 января 2021 года Котеленец была задержана полицией в Министерстве ветеранов в Киеве, куда она специально приехала из Донецкой области, где постоянно живет с семьей, чтобы получить удостоверение УБД. В тот же день состоялся суд по избранию меры пресечения, который отправил женщину на 2 месяца в Лукьяновское СИЗО.

Полиция подозревает Котеленец в том, что она якобы является женщиной, которая на так называемом "параде" в Донецке в 2014 году конвоировала украинских военнопленных и широко "засветилась" на фото.

Котеленец согласились взять на поруки 17 народных депутатов, а также министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. У здания суда активисты проводили акцию в защиту Котеленец.

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Автор: Александр Топчий