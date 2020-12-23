Доставили огонь мира гвардейцам представители "Пласта".

Бойцы батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого, выполняющие задачи в районе проведения операции Объединенных сил, получили Вифлеемский огонь мира.

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

Доставили огонь мира гвардейцам представители «Пласта» - Национальной скаутской организации Украины.

«Пластуны уже не первый год привозят огонь мира к нам в район проведения ООС. Откровенно говоря, за это время они успели стать хорошими и верными друзьями для бойцов нашего батальона. Они понимают нашу роль и место здесь, поэтому стараются всячески и постоянно поддерживать. А еще таким образом они создают для нас праздничное настроение и ощущение семейного уюта. Теперь лампадка с огнем мира будет стоять у нас на молитвенном месте и доступ к ней при необходимости будут иметь все наши побратимы», - рассказывает гвардеец батальона Денис.

Вифлеемский огонь мира: что об этом известно

Вифлеемский огонь мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.

В Украине с 1999 года огонь, который символизирует мир, любовь и добро и символически объединяет всех украинцев, распространяют пластуны - украинские скауты. Ежегодно пластуны передают Вифлеемский огонь мира громадам городов, больницам, школам, детским домам, государственным учреждениям по всей Украине. С начала российско-украинской войны пластуны передают Вифлеемский огонь мира и рождественские подарки украинским защитникам в зону боевых действий на востоке Украины.

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Автор: Юлия Петриченко