Командующий Объединенных сил Александр Павлюк подчеркнул, что только благодаря единству украинская армия уже восьмой год сдерживает врага.

Украинские военные, которые защищают Украину в зоне ООС, поздравили украинцев с Днем единения.

Как заявил командующий Объединенных сил Александр Павлюк во время марафона ко Дню единения, военные, как никто знают, что такое единство.

Павлюк подчеркнул, что только благодаря единству украинская армия уже восьмой год сдерживает врага. Он поблагодарил украинцев, которые как в 2014, так и сейчас готовы отдать все, чтобы наши ВСУ выстояли.

"Мы не только сдерживаем агрессора, но и развиваемся, становимся сильнее. Ежедневно мы чувствуем помощь всего украинского народа. Каждый день нас поддерживают, обеспечивают и верят. Спасибо за это, мы выстоим", – подчеркнул командующий ООС.

Он добавил, что Вооруженные силы 2022 года кардинально отличаются от тех, что были раньше. Сейчас наши бойцы подготовлены, мотивированы, хорошо оснащены.

"Но основная наша сила в единстве и вере, что мы не можем предать наших родных и близких. Мы до конца будем защищать будущее наших родных и детей. Верьте Украине и ВСУ и мы победим", – сказал Павлюк.

Напомним, в День единения Владимир Зеленский обратился к украинцам и отметил, что только вместе мы сможем защитить наш дом.

Напомним, указом №53/2022 от 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский учредил 16 февраля 2022 года, (день, который многие на Западе называли днем потенциального вторжения России в Украину), новый праздник – День единения украинцев.

В День единения на ведущих общенациональных и региональных телеканалах проходит Марафон единения #UAразом. Все телеканалы страны сегодня фактически вещают одной картинкой. Во время эфиров будут поднимать важные общественно-политические вопросы, которые интересуют и беспокоят украинцев.

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