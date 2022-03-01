1 марта белорусские войска зашли в Черниговскую область.

Вторжение белорусских войск на территорию Украины остается до сих пор высоким.

Об этом сообщает Центр оборонных стратегий, пишет Украинская правда.

Там отмечают, что до этого момента Беларусь ограничивалась лишь предоставлением России территории для обстрела Украины.

Среди причин возможного прямого участия Беларуси в войне против Украины в Центре называют, в частности, отсутствие каких-либо успехов войск России.

Также утверждается, что одним из последствий проведения переговоров между Украиной и РФ о прекращении военной агрессии Кремлем было нанесение ракетного удара по Киеву через считанные минуты после завершения встречи.

О других результатах в дипломатическом измерении станет известно впоследствии, после формирования и доведения до РФ украинской позиции.

"Надеемся, что это произойдет с усилением практической помощи стратегическими партнерами. Учитывая негативный опыт Минских договоренностей, основным эффективным инструментом переговоров с РФ остаются ВС Украины", - отметили в ЦОС.

Как писал УНИАН, 1 марта на Черниговщину зашли белорусские войска. Жители сел Слабин, Пакуль, поселка Михайло-Коцюбинского сообщают о передвижении военной техники с нанесенным на ней белым кругом.

Передвижение техники сопровождается приглушением мобильной связи.

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