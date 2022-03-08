Заявление касается погибших при эвакуации под Киевом.

Министерство обороны Великобритании в понедельник обвинило российские силы в нанесении ударов по коридорам эвакуации и убийстве "нескольких мирных жителей", пытавшихся эвакуироваться из города Ирпень.

Такое заявление было сделано согласно последней разведывательной оценке, опубликованной министерством после вторжения России в соседнюю страну, передает CNN.

В ведомстве отметили, что из-за ожесточенных боев Ирпень уже несколько дней остается без тепла, воды и электричества.

В оценке разведки также сообщается, что сопротивление продвижению России в направлении Киева сохраняется в близлежащих городах Гостомель, Буча, Ворзель и Ирпень.

Напомним, несколько тысяч мирных жителей 7 марта 2022 года наконец смогли эвакуироваться из Ирпеня. В частности, сегодня наконец удалось вывести через реку людей из-под разрушенного моста.

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