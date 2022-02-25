Украинцев просят быть собранными и сфокусированными, не реагировать на возможные провокации.

Украинцам напомнили, как действовать в условиях боевых действий. Граждан призывают помнить, что в критический момент необходимо быть собранными и сфокусированными, не реагировать на возможные провокации. От этого зависит ваша безопасность.

Об этом информирует верифицированный Минздравом Telegram-канал "Коронавирус.Инфо"

Следуйте советам:

носите с собой документ, удостоверяющий личность;

держите в кармане одежды записи о группе крови и о возможных проблемах со здоровьем;

старайтесь как можно меньше находиться вне жилья и работы, избегайте мест скопления людей;

по возможности избегайте демонстрации патриотической атрибутики: это может спровоцировать агрессора;

помните, где расположены ближайшие от дома, работы или мест, которые вы часто посещаете, хранилища и укрытия.

Ни в коем случае: