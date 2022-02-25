Украинцам напомнили правила поведения в зоне боевых действий / фото REUTERS

Украинцам напомнили, как действовать в условиях боевых действий. Граждан призывают помнить, что в критический момент необходимо быть собранными и сфокусированными, не реагировать на возможные провокации. От этого зависит ваша безопасность. 

Об этом информирует верифицированный Минздравом Telegram-канал "Коронавирус.Инфо"

Следуйте советам: 

  • носите с собой документ, удостоверяющий личность;
  • держите в кармане одежды записи о группе крови и о возможных проблемах со здоровьем;
  • старайтесь как можно меньше находиться вне жилья и работы, избегайте мест скопления людей;
  • по возможности избегайте демонстрации патриотической атрибутики: это может спровоцировать агрессора;
  • помните, где расположены ближайшие от дома, работы или мест, которые вы часто посещаете, хранилища и укрытия.

Ни в коем случае:

  • не сообщайте о своих планах малознакомым людям, не спорьте с ними;
  • избегайте колонн техники и не стойте возле военных машин;
  • не фотографируйте и не снимайте видео в присутствии людей в военной форме;
  • не наблюдайте за ходом военных действий, прячьтесь сразу, как услышите выстрелы;
  • не носите с собой оружия, не показывайте военным ничего, что даже по форме может напоминать оружие;
  • не подбирайте брошенного оружия или боеприпасов;
  • не касайтесь взрывоопасных или просто неизвестных чужих вещей, потому что обычные бытовые предметы могут быть заминированы;
  • не носите армейской формы, камуфлированной одежды или одежды с шевронами. Отдавайте предпочтение одежде темных цветов, не привлекающей внимания.