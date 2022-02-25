Украинцам напомнили правила поведения в зоне боевых действий / фото REUTERS
Украинцам напомнили, как действовать в условиях боевых действий. Граждан призывают помнить, что в критический момент необходимо быть собранными и сфокусированными, не реагировать на возможные провокации. От этого зависит ваша безопасность.
Об этом информирует верифицированный Минздравом Telegram-канал "Коронавирус.Инфо"
Следуйте советам:
- носите с собой документ, удостоверяющий личность;
- держите в кармане одежды записи о группе крови и о возможных проблемах со здоровьем;
- старайтесь как можно меньше находиться вне жилья и работы, избегайте мест скопления людей;
- по возможности избегайте демонстрации патриотической атрибутики: это может спровоцировать агрессора;
- помните, где расположены ближайшие от дома, работы или мест, которые вы часто посещаете, хранилища и укрытия.
Ни в коем случае:
- не сообщайте о своих планах малознакомым людям, не спорьте с ними;
- избегайте колонн техники и не стойте возле военных машин;
- не фотографируйте и не снимайте видео в присутствии людей в военной форме;
- не наблюдайте за ходом военных действий, прячьтесь сразу, как услышите выстрелы;
- не носите с собой оружия, не показывайте военным ничего, что даже по форме может напоминать оружие;
- не подбирайте брошенного оружия или боеприпасов;
- не касайтесь взрывоопасных или просто неизвестных чужих вещей, потому что обычные бытовые предметы могут быть заминированы;
- не носите армейской формы, камуфлированной одежды или одежды с шевронами. Отдавайте предпочтение одежде темных цветов, не привлекающей внимания.