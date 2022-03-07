В Украине российские военные повредили или уничтожили 202 школы, 34 больницы, более 1,5 тыс. частных и многоквартирных жилых домов.
Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Варвары XXI века. РФ повредила или уничтожила 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные", - отметил он.
По словам Подоляка, совсем без света, воды, тепла остались более 900 населенных пунктов.
"Армия РФ не умеет воевать против других армий. Но прекрасно умеет убивать мирных граждан", - подчеркнул советник руководителя ОП.
Напомним, российские войска 24 февраля рано утром ворвались в украинское государство. Позже Верховная Рада поддержала введение военного положения.
Враг атаковал военные объекты, а потом использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов, в частности, атаковал Киев, Харьков, Чернигов, Винницу, Николаев и Мариуполь.
4 марта стало известно, что по данным ООН, за время войны в Украине погиб по меньшей мере 331 мирный житель, а еще 675 человек получили ранения.