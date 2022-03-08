Об этом, в частности, свидетельствуют жетоны уничтоженных оккупантов, некоторые из которых изготавливались для использования во время боевых действий в Сирии.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщают о ликвидации некоторых привлеченных Россией к нападению на Украину "вагнеровцев".

Об этом говорится в сообщении на странице ГУР МОУ в Facebook.

"Вагнеровцы" уже гибнут на территории Украины. Пополняя резервы оккупационных войск, Россия привлекает к боевым действиям наемников частных военных компаний. В частности известно, что наемники ЧВК "Лига" (ЧВК "Вагнер") уже принимают участие в боевых действиях на территории Украины в составе армии агрессора. Об этом, в частности, свидетельствуют жетоны уничтоженных оккупантов", - говорится в заметке.

Отмечается, что некоторые из них изготавливались для использования во время боевых действий в Сирии и содержат надписи на арабском, английском и французском языках. А также сирийские номера телефонов.

В ГУР МОУ напомнили, что ЧВК "Вагнер" - российская военная структура, которая комплектуется наемниками. "Принимала участие в боевых действиях в ряде конфликтов, в частности на Донбассе - на стороне России, в Сирии - на стороне союзника Путина диктатора Асада, в Судане", - отметили в разведке.

Отмечается, что независимая миссия под эгидой совета ООН установила, что действия ЧВК "Вагнер" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности. Европейский Союз ввел в действие персональные санкции против участников и руководителей ЧВК "Вагнер".

Вас также могут заинтересовать новости: