В зоне ООС умер командир 1-й танковой бригады (фото)

Информация о причинах смерти не сообщается.

28 мая в районе проведения Операции объединенных сил перестало биться сердце командира 1-й отдельной танковой Северской бригады, подполковника Юрия Межакова.

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Об этом сообщается на странице бригады в Facebook. "Остановилось сердце патриота, воина, защитника Родины... Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил, — за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа... Весь личный состав бригады в скорби низко склоняет голову и выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в результате обстрела со стороны российских оккупантов на Донбассе погиб 24-летний младший сержант Виталий Лимборский.

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