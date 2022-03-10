Еще двое военнослужащих ранены.

В Житомирской области вчера в результате обстрела блокпоста в селе Старая Котельная погибли пятеро военнослужащих.

Об этом в видеообращении заявил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Вчера продолжались авиационные обстрелы Житомирщины, фактически авиационная война с Житомирщиной. Вчера в Коростене обстреляли нефтебазу "UPG", один человек погиб, взрыва нефтепродуктов не произошло. Кроме того, был обстрелян блокпост в селе Старая Котельная в Житомирском районе. Пять военнослужащих погибли, двое ранены", - рассказал он.

По информации Бунечка, за более чем две недели с момента полномасштабного вторжения России в Украину по Житомирской области было нанесено более чем 40 авиационных ударов.

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