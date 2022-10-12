Город с первых дней войны страдает от вражеской артиллерии.

В Орехове Запорожской области при выполнении работ по восстановлению поврежденной линии электропередач во время повторного вражеского обстрела погибли двое работников районных электросетей, еще двое ранены.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Тревожные новости из города Орехова, который с первых дней войны страдает от вражеской артиллерии. При выполнении работ по восстановлению поврежденной линии электропередач во время повторного вражеского обстрела погибли двое сотрудников районных электросетей - Дмитрий Стариченко и Роман Мельник", - написал он.

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По словам Старуха, ранены Максим Юрченко и Дмитрий Рабаджиев, они доставлены в госпиталь.

"Поэтому героизм бывает не только на поле боя. Иногда он заключается в том, чтобы добросовестно делать свое дело", - отметил руководитель области.

Удары по Запорожью: что известно

Как сообщал УНИАН, 11 октября российские оккупанты снова обстреляли Запорожскую область. Во время обстрела погибли семь человек и столько же травмировано.

Как известно, в последнее время россияне усилили обстрелы города. В конце сентября они нанесли ракетный удар по гуманитарной автоколонне гражданских на выезде из Запорожья, погибли 30 человек, 88 получили ранения.

10 октября в результате ракетной атаки по Запорожью разрушена многоэтажка.

В ночь на 9 октября оккупанты нанесли удары ракетами С-300 и X-22 по жилым кварталам Запорожья. Сейчас известно о 14 погибших и 89 раненых, из которых 11 детей.

6 октября российские оккупанты запустили ракеты по жилым кварталам города. В результате атаки было разрушено несколько многоэтажек, под завалами оказались люди. В результате удара погибли 17 человек, спасен 21 человек.

10 октября стало известно, что ночной ракетной атаки по Запорожью погиб человек, еще пятеро пострадали, среди них - один ребенок.

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