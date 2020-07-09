В Запорожье разоблачили группу сепаратистов – агитаторов "Запорожской народной республики"

Террористы планировали использовать группу для осуществления подрывной деятельности в мирных регионах Украины.

В Запорожье СБУ прекратила деятельность группы сепаратистов, которые в интересах враждебных спецслужб расшатывали ситуацию в регионе и пропагандировали идеи «русской весны».

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Как сообщается на сайте СБУ, по данным досудебного следствия, злоумышленники принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, последователи которого выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины для создания на их территории террористических организаций по образцу «Л/ДНР».

После неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 года злоумышленники выехали с временно оккупированного Луганска. Сначала они помогали боевикам обустраивать незаконные блокпосты и баррикады вокруг захваченных административных зданий, а позже начали сотрудничество с представителями так называемого "силового блока" Л/ДНР».

По замыслу кураторов участники группы должны были вернуться в Запорожье и ждать дальнейших указаний. Террористы планировали использовать группу для осуществления подрывной деятельности и нагнетания общественных настроений на мирной территории Украины.

Во исполнение вражеской задачи накануне государственных праздников злоумышленники распространяли в городе деструктивные материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и создания фейковой «Запорожской народной республики».

Во время обысков по местам проживания участников группы правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых «Л/ДНР» и России, амуницию, сепаратистскую и коммунистическую символику.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданина К., который в течение 2014-2020 годов осуществлял функции одного из "кураторов" руководителей так называемой "ДНР" по линии Главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (ГРУ РФ).

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