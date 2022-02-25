Информация касается жителей Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской и Харьковской областей.

В Генштабе Вооруженных сил Украины призывают граждан сообщать военным о передвижении вражеской техники.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ на официальной странице в Facebook.

"Уважаемые сограждане - жители Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской, Харьковской областей! Вероятно ночью рашисты будут подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами. Передавайте информацию о передвижении вражеской техники украинским военным", - призывают военные.

В условиях отсутствия вблизи подразделений ВСУ, информацию призывают передавать руководству населенных пунктов, районов или областей.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил об итогах дня и потерях российских оккупантов во время украинского сопротивления.