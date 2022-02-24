В эфире телеканала "Рада" сообщается, что заседание парламента может начаться с минуты на минуту

В Верховную Раду Украины прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, он "привез указ о военном положении".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"В Раде секретарь СНБО Данилов, он привез указ о военном положении", - написал он.

Как отмечается в эфире телеканала "Рада", заседание парламента может начаться с минуты на минуту.

Нападение на Украину - что известно

Президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов раздались взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь системы управления, авиабазы ​​части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублику своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что предводители "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

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