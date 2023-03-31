Они применяются для ударов по важным целям.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что украинские защитники уже применяют управляемые авиабомбы JDAM. Они используются для ударов по важным целям российских оккупантов.

Такой информацией поделился спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Он заявил: "Мы тоже используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточные".

По словам Игната, Украине нужно еще большее количество упомянутых авиабомб. Они обеспечат больший успех на фронте благодаря ударам по оккупантам.

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Напомним, JDAM — это оборудование на базе технологии GPS. Оно предназначено для установки на авиабомбы свободного полета, чтобы превратить их во всепогодные управляемые боеприпасы. Набор оборудования составлен из инерционной системы навигации и приемника GPS, которые повышают точность ударов. Вместе с ними идут небольшие крылья, крепящиеся посередине бомбы, и "хвост", отвечающий за корректировку курса во время полета к цели.

Бомбы JDAM в Украине

Информация о передаче "умных бомб" Joint Direct Attack Munition (JDAM) впервые появилась в конце февраля. Снаряды с этим оборудованием способны поражать цели на дистанции до 72 километров.

Командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер в начале марта сообщил, что управляемые авиабомбы уже применяются в Украине. Однако их запас относительно невелик.

Военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал, как JDAM помогают ВСУ прорывать вражескую оборону. Они могут уничтожить огневую позицию, ведь пробивают 3,5 метра бетонных конструкций.

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