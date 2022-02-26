Ночь в Киеве неспокойная, но прорывов нет / фото REUTERS
Заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко заявил, что на территории воинской части на Шулявке прогремел взрыв.
Об этом он сообщил в комментарии "Суспильному".
Сейчас причину взрыва выясняют. Рассматривают возможный авиационный удар или артиллерийский огонь. Прорывов в городе нет.
Он добавил, что сейчас ТЭЦ на Троещине ничего не угрожает, а информацию о якобы подрыве мостов пока нет.
Как сообщал УНИАН, в Киеве в субботу ночью, 26 февраля, на правом берегу слышно серию взрывов и огонь из автоматического оружия. По данным журналистов, за десять минут в районе Шулявки и Зоопарка было слышно более 50 выстрелов и взрывов, пулеметные очереди.