Военные выясняют причины взрыва. Вероятно, это был удар с воздуха, или работала артиллерия.

Заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко заявил, что на территории воинской части на Шулявке прогремел взрыв.

Об этом он сообщил в комментарии "Суспильному".

Сейчас причину взрыва выясняют. Рассматривают возможный авиационный удар или артиллерийский огонь. Прорывов в городе нет.

Он добавил, что сейчас ТЭЦ на Троещине ничего не угрожает, а информацию о якобы подрыве мостов пока нет.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в субботу ночью, 26 февраля, на правом берегу слышно серию взрывов и огонь из автоматического оружия. По данным журналистов, за десять минут в районе Шулявки и Зоопарка было слышно более 50 выстрелов и взрывов, пулеметные очереди.

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