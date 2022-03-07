В течение выходных российские силы в Украине на земле минимально продвинулись вперед, считают в британской разведке.

В военной разведке Британии считают маловероятным то, что Российская Федерация по состоянию на понедельник, 7 марта, достигла в Украине запланированных целей.

Войска РФ, вероятно, в течение выходных на земле минимально продвинулись вперед, говорится в сводке разведки, опубликованной в Twitter Минобороны Великобритании.

"Российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодня", - отметили в ведомстве.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину. Позже Верховная Рада поддержала введение в украинском государстве военного положения.

Враг обстреливал военные объекты, а потом использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов, в частности, не раз были атакованы Киев, Харьков и Мариуполь.

В Пентагоне считают, что РФ уже задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных возле украинских границ до начала вторжения.

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