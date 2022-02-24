В организации также просят украинцев быть бдительными.

В "Укравтодоре" призывают граждан фиксировать и уничтожать вражеские отметки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны.

Об этом говорится в официальном заявлении "Укравтодора" в Facebook.

"Призываем граждан фиксировать и уничтожать подобные отметки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны. Это система сигналов, которую использует вражеское русское войско, в частности ночью. Зарисовывайте их или присыпайте землей, грязью, заливайте смолой", - призывают украинцев.

В организации также просят быть бдительными и обязательно сообщать о таких отметки полицию за помощью горячей линии 102.

Напомним, Кличко предупредил, что в Киеве есть вероятность работы террористических групп.