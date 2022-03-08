В Украину из-за границы возвращаются мужчины.

С начала войны с Россией в Украину из-за границы вернулись 167 тыс. украинских граждан, из них 80% – мужчины.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в Твиттере.

"Украинские мужчины продолжают прибывать из-за границы, чтобы встать на защиту Родины", - отметили в ГПСУ.

По данным ведомства, за 12 дней войны из западных участков границы в Украину вернулось 167 тыс. наших соотечественников, из которых около 80% – мужчины.

Таким образом, по данным пограничников, в Украину вернулись около 134 тыс. мужчин.

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