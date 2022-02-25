В результате наступления российских оккупантов погибли за сутки 2 ребенка.

В Украине за эти сутки врагом обстреляно 33 гражданских объекта.

Об этом сообщил спикер-советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в видеосообщении Telegram-канала МВД.

Также погибли дети.

"За эти сутки в результате наступления российских оккупантов погибло 2 ребенка. И это вина только Российской Федерации. Также россияне говорят, что не стреляют по гражданским объектам. 33 гражданских объекта были обстреляны за эти сутки. Россияне стреляют по гражданским объектам и стреляют в мирных жителей", - сказал Денисенко.

Вас также могут заинтересовать новости: