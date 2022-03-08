Поиск работы с помощью Jooble является бесплатным.

Сайт по поиску работы Jooble, который работает в 71 стране мира, создал ресурс для трудоустройства украинских беженцев в странах Западной Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Jooble.

В частности, на сайте можно узнать перечень необходимых для трудоустройства документов, советы, как безопасно найти работу и вакансии, где готовы взять на работу украинцев в Польше, Венгрии, Словакии, Румынии, Чехии, Молдове и Германии.

Отмечается, что сейчас на ресурсе доступны вакансии для украинцев в Польше, Словакии, Венгрии, Чехии, Германии, Молдове и Румынии. Информация о вакансиях и других странах обновляется ежедневно.

Помимо вакансий, есть и краткие советы о том, как составить резюме и трудоустроиться безопасно, а также информация о выезде за границу для тех украинцев, которые планируют сделать это в ближайшее время.

Напомним, что на украинцев, потерявших работу из-за нападения России, ждет помощь от государства во время войны. Размер ее – 6500 гривен, а оформляется она через "Дію" по аналогии с "ковидной тысячей".

Вас также могут заинтересовать новости: