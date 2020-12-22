На сайте будут размещать свидетельства очевидцев, архивные данные, информацию СМИ, решения и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы.

В Украине появится первый веб-портал о ключевых событиях и преступлениях на временно оккупированных территориях.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Меморандум о сотрудничестве для консолидации усилий по сохранению задокументированных фактов о преступлениях на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, предусматривающий создание соответствующего интернет-портала, подписали Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, Офис генерального прокурора, Украинский институт национальной памяти, Международный фонд «Відродження» и Центр исследования среды безопасности «Прометей».

Читайте такжеУ Зеленского рассказали о боевых потерях на Донбассе за 2020 год

й территории: права человека, военные преступления, экология, экономика и т.д. Будет работать система с удобным поиском: по лицам, по местам, по времени», - сообщил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Ключевым требованием ко всему проекту является достоверность, объективность и базирование на официальных данных. В частности, в основу портала будут положены результаты работы Департамента надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора, факты и свидетельства, задокументированные неправительственными организациями.

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов напомнил, что с 2014 года правоохранительные органы Украины и органы прокуратуры фиксируют и расследуют преступления, совершенные на временно оккупированных территориях. Это более 20 тысяч уголовных преступлений, в том числе - военные преступления и преступления против человечности.

Исполнительный директор Международного фонда «Відродження» Александр Сушко считает, что создание такого портала поможет Украине более систематизировано доносить до международного сообщества информацию о преступлениях и событиях на временно оккупированных территориях.

Российская агрессия в Украине: важные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева