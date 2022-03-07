По словам главы военной разведки, российские подразделения продолжают попытки окружить Киев.

Российские войска при нападении на Украину потеряли около четверти всей военной техники, сосредоточенной на границе к началу войны, однако не стоит рассчитывать, что военные РФ начнут испытывать нехватку вооружения.

Как пишет "Еропейская правда" об этом сообщило эстонское err.ee со ссылкой на слова начальника разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гроссберга.

"Техники у Российской Федерации очень - очень много. Хотя они бросили четверть сосредоточенной там техники, в основном из-за топлива, техника есть еще", - сказал Гросберг в понедельник на пресс-конференции в Министерстве обороны Эстонии.

Он пояснил, что в целом на границу с Украиной была переброшена треть подразделений из всех российских армий. Это означает, что две трети остаются на своих базах вместе с военной техникой.

По словам Гросберга, за последние 24 часа российским войскам не удалось существенно продвинуться в Украине.

По словам главы военной разведки, российские подразделения продолжают попытки окружить Киев.

Огромная российская военная колонна продолжает стоять в том самом месте, где и последнюю неделю назад. Передняя часть колонны находится примерно в 30 км от центра Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: