Их таможенное оформление осуществляется без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.

Кабинет министров разрешил отсрочку таможенных платежей при ввозе в Украину некоторых лекарств, пищевых продуктов и товаров военного назначения.

Об этом говорится в соответствующем постановлении, которое опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно документу, отсрочка таможенных платежей разрешено на такие пищевые продукты, как мясо, рыба, молоко и молочные продукты, овощи, кофе, чай, продукты мукомольно-крупяной промышленности, крахмал, подсолнечное масло, жиры и масла, маргарин, готовые продукты из мяса, рыбы и ракообразных моллюсков, сахар и кондитерские изделия, какао и продукты из него готовые продукты из зерна, муки, крахмала или молока, продукты переработки овощей.

Их таможенное оформление, а также лекарств, товаров военного назначения и критической инфраструктуры осуществляется без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности (кроме государственного экспортного контроля).

В постановлении также отмечается, что на период действия военного положения во время ввоза на таможенную территорию Украины товаров, декларирование и таможенное оформление может производиться путем подачи предварительной таможенной декларации, которая содержит всю необходимую информацию или по месту пересечения таможенной границы Украины, или в любом таможенном органе в установленном законодательством порядке.

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