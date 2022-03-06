Нардеп утверждает, что они только раздражают водителей и не несут никакой пользы.

В Украине планируют уменьшить количество блокпостов, которые устанавливают с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом написал в Facebook нардеп-"слуга" Роман Грищук.

По его словам, блокпосты в каждом селе играют против Украины.

"Западная и Центральная Украина кишит блокпостами, из-за чего дорога до Львова или границы занимает местами 2 суток. Это все сжигает бензин, которого и так тотально не хватает. Это утомляет водителей и людей, убегающих от войны. Это продлевает время проезда гуманитарной помощи в Киев, Харьков и другие города. И самое главное, это не несет никакого смысла. Большой пост на въездах в область с ВСУ, полицией и теробороной. Все", - отметил он.

Грищук добавил, что об этой проблеме уже знают руководители областей.

Вас также могут заинтересовать новости: