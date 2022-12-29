Воздушная тревога длительная, ее объявили после 6:00.

Утром в четверг, 29 декабря, объявлена воздушная тревога во всех областях, кроме западных.

Как сообщило оперативное командование "Юг", в 5:33 воздушная тревога объявлена в южных областях. А по состоянию на 06:04 тревога распространилась на все области, кроме западных.

В ОК "Юг" сообщили, что россияне вывели на боевое дежурство в Черное море два надводных ракетоносителя. В готовности к пуску находятся 16 "Калибров". Кроме того, наблюдается активность стратегической авиации.

Видео дня

"Сейчас объявлена ракетная опасность по югу Украины", - говорится в сообщении ОК "Юг".

В настоящее время, по сообщению спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, к ракетоносителям в Черном море добавилась еще одна подводная лодка. Это еще плюс четыре "Калибра".

Напомним, воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется проследовать в укрытие или соблюдать правила "двух стен".

Обновлено 08:00. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает о первых пусках российских ракет, они летят в направлении Сум.

Карта воздушных тревог по состоянию на 8:04

Об угрозе ракетного обстрела Киевской области предупреждает глава ОВА Алексей Кулеба.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщает, что Россия планирует выпустить 29 декабря более 100 ракет в несколько волн. "Подход первых к Киеву - ориентировочно в 08:15. Города восточнее Киева - прилёты могут быть раньше. ПВО начинает работу по ракетам", — написал он.

Когда РФ может нанести ракетный удар по Украине

Военные эксперты и ВСУ уверены, что Россия планирует нанести удары по Украине накануне новогодних праздников или в их разгар. Так, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк назвала признаки, свидетельствующие о намерениях россиян нанести массированную атаку по Украине именно в праздничные дни.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что война не имеет праздников, поэтому вероятность обстрела городов на Новый год существует. Надобно быть готовыми ко всему хотя пока что информации о подготовке к бомбардировкам в конкретные дни нет.

Вас также могут заинтересовать новости: