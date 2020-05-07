В Украине объявили в розыск фейкового "министра энергетики ЛНР"

Так называемого "чиновника" украинские правоохранители подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства.

Украинские правоохранители сообщили о подозрении и объявили в розыск одного из так называемых "министров" из оккупированной части Луганщины.

Об этом вечером в четверг сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве управления надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области должностному лицу незаконно созданной оккупационной администрации РФ в Луганской области – "совета министров ЛНР" сообщили о подозрении в совершении действий с целью насильственного изменения, свержения конституционного строя и захвате государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины). Сейчас он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

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Следствие установило, что житель региона с апреля 2016 года до сегодня занимает "должность министра топлива, энергетики и угольной промышленности" на оккупированной боевиками территории Луганской области.

"В его обязанности входит выработка государственной политики и осуществление нормативно-правового урегулирования от имени самопровозглашенной "ЛНР", контроль деятельности учреждений, организаций и предприятий в сфере топливно-энергетического комплекса", - уточнили в ОГП.

Подозреваемый открыто поддерживает оккупационные администрации РФ, распространение и применение юридически ничтожных законодательных и нормативно-правовых актов "ЛНР", направленных на свержение конституционного строя и захват государственной власти.

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"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях", - указано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продают уголь из оккупированного Донбасса 19 странам мира.