Поезд состоит из нескольких вагонов, в том числе и вагона интенсивной терапии.

В Украине начал курсировать эвакуационный медпоезд.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Как сообщается, новый поезд-минигоспиталь состоит из нескольких вагонов, в том числе и вагона интенсивной терапии.

Сообщается, что такой транспорт позволяет эвакуировать из "горячих" областей Украины больных, раненых и травмированных граждан для дальнейшего специализированного лечения. Вместе с тем "Врачи без границ" ищут украинских специалистов, которые могут присоединиться к работе команды эвакуационного поезда.

Как сообщал УНИАН, ранее российские войска обстреливали преимущественно нефтебазы, пробуя разрушить цепи поставок топлива, а сейчас они поменяли стратегию. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что теперь обстреливая железнодорожные пути, как с запада на восток, так наоборот, российские захватчики стремятся не только разрушить снабжение украинской армии, но и сломать экспорт Украины.

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