100 тысяч гривен будут выплачивать всем тем, кто выполняет боевые задачи на передовой.

Новые выплаты согласно новым правилам военные будут получать уже с марта. Надбавок лишат служащих, находящихся в тылу.

Речь идет в том числе о срочниках и курсантах вузов, а также офицерах управлений и штабов, рассказал в интервью LB.ua начальник отдела денежного обеспечения и зарплаты Управления социальной поддержки Минобороны Олег Рогаль.

"Минималка" для ВСУ, нацгвардейцев и пограничников установлена на уровне не менее 20 100 гривень. Для рядового и начальствующего состава ГСЧС и Нацполиции - не менее 17 тысяч гривень.

Кому будут платить 30 и 100 тысяч гривень

По словам Рогаля, 100 тысяч гривень будут выплачивать всем тем, кто выполняет боевые задачи на передовой. "100 тысяч - это передняя линия в глубину батальонно-опорных пунктов. Это выплаты тем, кто непосредственно участвует в боевых действиях. Плюс им также сейчас увеличат ежемесячные выплаты. Так, ежемесячное денежное довольствие было 13 тысяч и плюс 100 тысяч вознаграждения, а с 1 февраля поднялось до 20 тысяч и плюс 100 тысяч", - поясняет Рогаль.

Военные ПВО будут получать надбавку за дни работы, когда летят ракеты.

В то же время 30 тысяч будут выплачивать тем, кто работает на фронте, но не участвует в боях, например - на второй и третьей линиях обороны. "Также эта премия для тех, кто служит в приграничных районах областей, где не ведутся боевые действия. Это касается и тех, кто работает в материально-техническом обеспечении", - добавил Рогаль.

Есть еще в измененном приказе и надбавка до 50 тысяч грн. Эта сумма для органов военного управления - и временных, и постоянных.

"Какие военные будут иметь право получать эти 50 тысяч, будет утверждать главнокомандующий ВСУ. Это также будет зависеть от районов, то есть не обязательно, чтобы человек находился в районе боевых действий", - отметил начальник управления.

Все остальные доплаты, кроме 100 тысяч гривень, теперь будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполнения ими боевых или специальных задач, говорят в Минобороны.

Как будут платить раненым бойцам

Во время непрерывного лечения в стационаре сохраняется выплата 100 тысяч гривень. Сохраняются выплаты и во время отпуска для лечения, говорит Рогаль.

Сохраняются выплаты военнослужащим, у которых уже закончился стационар и они сейчас в отпуске.

После стационара все зависит, куда направят бойца: если он возвращается в воинскую часть - будет получать 30 тысяч гривень надбавки. Если в зону боевых действий - 100 тысяч гривень. Если же бойца переведут в тыл - он может потерять надбавку.

Выплаты военным - что известно

После начала полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля 2022 года заявил, что заработная плата украинских военнослужащих будет составлять 100 тыс. грн в месяц.

Уже 28 февраля Кабинет министров принял соответствующее постановление, которым предусмотрено платить военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, по 100 тысяч гривень в месяц. В условиях военного положения ряду других категорий военнослужащих, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30000 грн в расчете на месяц.

Семьям наших военнослужащих, погибших в этой войне, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 15 млн грн, которое распределяется равными долями на всех получателей.

С 1 февраля размер дополнительных выплат для военнослужащих будет зависеть от районов их пребывания. Также будет влиять сложность и специфика боевых или специальных задач, которые они выполняют.

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