Арестович сделал тревожный прогноз относительно ситуации на границе с РФ.

В конце июля Россия начнет возвращать свои войска к украинской границе, поясняя это подготовкой к учениям "Запад-2021".

Такой прогноз сделал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

По словам Арестовича, в настоящее время РФ вывела от 30% до 50% личного состава от границы с Украиной.

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"Остается военная техника во многих местах, но часть техники выводится. Это, с одной стороны, позитивный сигнал, с другой – опасения, что в случае необходимости они смогут быстро вернуться. А учитывая, что в сентябре будет активная фаза российско-белорусских учений "Запад-2021", они снова начнут переброску войск в конце июля, я об этом предупреждал", - отметил он.

Арестович прогнозирует, что в конце июля повторится ситуация, которая наблюдалась на границе две недели назад.

"Но до этого может много чего произойти, в частности, встреча Байдена с Путиным, какие-то позитивные решения могут быть приняты", - добавил он.

Скопление войск РФ у границы: справка УНИАН

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула к оккупированному Крыму и у границ Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что численность российских военнослужащих на границе с Украиной за неделю увеличится до более чем 120 тысяч.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить "внезапную проверку" российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

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Автор: Юрий Годован