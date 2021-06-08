Россия, по словам Гармаша, относится к своим гражданам, как к товару.

Российская делегация на переговорах ТКГ, в отличие от украинской, никогда не поднимает вопрос об освобождении или обмене своих граждан.

Об этом заявил участник переговорной группы, член ТКГ Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24".

"Мне приходится общаться с родственниками наших пленных. Конечно, это очень тяжело, я бы сам хотел что угодно сделать, чтобы вернуть людей и не чувствовать боли, которая исходит от их родных. Но здесь ничего не поделаешь. Россия, к сожалению, относится к своим людям, которые у нас содержатся в местах ограничения свободы, как к товару. И пока у нее не появился какой-то интересный объект для обмена, она просто не идет на обмен", - рассказал он.

Он отметил, что "такова, к сожалению, циничность российской политики, и здесь трудно что-то сделать".

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"Каждый день я читаю в новостях, что СБУ задержала какого-то агента ФСБ либо еще кого-то – тогда у меня возникает надежда, что среди этих людей все-таки найдется кто-то, кто действительно дорог Путину, России как агент, как носитель информации, и она тогда захочет кого-то поменять. Пока что, вероятно, нет у нас такого объекта для обмена. А говорить о каких-то человеческих мотивах для обмена с той стороной, к сожалению, не представляется возможным. В отличие от нас они (россияне – ред.) не ставят на ТКГ вопрос об освобождении или обмене своих людей. Это непонятно нам, но это факт", - заявил Гармаш.

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Автор: Юрий Годован