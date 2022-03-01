По словам чиновника, это происходит в с. Низы и на его окраинах.

В Сумской области вражеская техника ездит по селам с белыми флагами и расстреливает мирных жителей.

Об этом в Facebook сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

"Село Низы Сумского района. Вражеская техника с белыми флагами ездит по селу и его окрестностям и расстреливает мирных людей. Будьте дома, подальше от окон. Не выходите на улицу", - заявил он.

Российско-украинская война продолжается уже шестые сутки. Украинские военные героически выдерживают атаки оккупантов во всех областных центрах.

С начала суток оккупанты проводили перегруппировку войск и наносили ракетно-бомбовые удары с воздуха.

Враг широко применяет ДРГ для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

Сейчас ВСУ уничтожили почти 6 тысяч захватчиков, еще 200 взяли в плен. При этом в России реальные данные по количеству погибших скрывают.

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