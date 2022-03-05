В Сумской области оккупанты неоднократно нарушали правила ведения войны.

От военных действий РФ сильно пострадала Сумская область. Оккупанты уничтожают объекты критической инфраструктуры и жилые дома. Ахтырская прокуратура начинает досудебное расследование о нарушении Россией законов ведения войны.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствиям, российские военные 3 марта обстреляли объекты критической инфраструктуры в Тростянце и повредили линии электропередач. Боромля Ахтырского района из-за авиационных ударов повреждена газораспределительная станция.

4 марта подразделения ВС РФ по крупнокалиберной артиллерии обстреляли управление "Укрзалізниці", отвечающее за водоснабжение в Смородино и в пределах Тростянца. В результате были разрушены важные объекты инфраструктуры.

Кроме объектов критической инфраструктуры, российские кафиры обстреливают жилые дома гражданского населения.

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