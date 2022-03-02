В Сумах враг нанес мощный удар по бывшему артиллерийскому училищу, на территории которого три дня шли ожесточенные бои и где в последние годы размещался Кадетский корпус.
Как передает корреспондент УНИАН, удар был нанесен из пока не установленного оружия, а один из взрывов был настолько мощным, что его слышали по всему городу.
Сейчас на территории военного городка имеются значительные повреждения зданий. Одно из них частично обвалилось, в других повылетали оконные и дверные блоки, но возгорания и пожара не было. Возле одно из корпусов осталась большая воронка от взрыва.
Воспитанники Кадетского корпуса были эвакуированы из учебного заведения заранее, поэтому количество пострадавших в результате удара – минимальное.
По информации директора Сумской областной клинической больницы Владимира Гороха, в результате происшествия есть трое пострадавших: двое раненых имеют повреждения средней степени тяжести, один – тяжелые.
Местные власти призывают жителей по возможности не выходить из помещений и укрытий, ведь на улицах Сум идут локальные бои.