Имеются значительные повреждения зданий и трое пострадавших.

В Сумах враг нанес мощный удар по бывшему артиллерийскому училищу, на территории которого три дня шли ожесточенные бои и где в последние годы размещался Кадетский корпус.

Как передает корреспондент УНИАН, удар был нанесен из пока не установленного оружия, а один из взрывов был настолько мощным, что его слышали по всему городу.

Сейчас на территории военного городка имеются значительные повреждения зданий. Одно из них частично обвалилось, в других повылетали оконные и дверные блоки, но возгорания и пожара не было. Возле одно из корпусов осталась большая воронка от взрыва.

Воспитанники Кадетского корпуса были эвакуированы из учебного заведения заранее, поэтому количество пострадавших в результате удара – минимальное.

По информации директора Сумской областной клинической больницы Владимира Гороха, в результате происшествия есть трое пострадавших: двое раненых имеют повреждения средней степени тяжести, один – тяжелые.

Местные власти призывают жителей по возможности не выходить из помещений и укрытий, ведь на улицах Сум идут локальные бои.

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