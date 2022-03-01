Образцы новинки для эффективных партизанских действий уже согласовали в местной теробороне.

В Сумах в одном из центров профессионально-технического образования организуют производство "ежей" против техники врага на колесной основе.

Как сообщил УНИАН новоназначенный директор центра ПТО Иван Боршош, сегодня им было принято решение срочно перепрофилировать училище, поэтому завтра там начнут производить средства для поражения вражеской техники.

"Поскольку учебный процесс у нас приостановлен, работой будут заняты 16 мастеров-преподавателей, которые будут работать в две смены. Образцы новинки для партизанских действий, которые они оперативно изготовили, уже согласовали в местной теробороне и признали их вполне эффективными. Эти "ежики" можно будет бросать под российские бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", БТРы, грузовики и другую военную технику врага, что передвигается на резиновых колесах", – рассказал чиновник.

По его словам, материально-техническая база образовательного учреждения вполне пригодна для такого производства, есть и необходимые материалы. Он призвал руководителей других учебных заведений приобщаться к новой инициативе.

"Призываю руководителей и работников различных учебных заведений по всей Украине присоединиться к нашей инициативе и по максимуму использовать свои возможности для помощи украинским военным и силам теробороны во время войны с российскими врагами! Пусть давно известный лозунг "Все - для фронта, все - для победы!" станет сейчас в Украине действительно всенародным!",- подчеркнул Боршош.

Директор также рассказал, что его учебное заведение предлагает услуги волонтерской кухни и укрытия для гражданских лиц.

"Мы также открыли и расчистили подвальное помещение для использования его в качестве хранилища во время угрозы обстрелов или бомбардировки мирного населения", – отметил Боршош.

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